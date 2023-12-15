В Мариуполе нанесен удар по бетонному заводу

Пожар после удара в Мариуполе. Фото: Мариуполь сейчас / Telegram

В оккупированном Мариуполе в ночь на 15 декабря нанесен удар по бетонному заводу в районе торгового центра «Порт сити». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



После обстрела на предприятии начался пожар.

В окупованому Маріуполі завдано удару по бетонному заводу, внаслідок чого почалася пожежа pic.twitter.com/xq6eVDpJ62 — Новини Донбасу (@novostidnua) December 14, 2023

«Между "Порт сити" и Metro был бетонный завод и прилетело в него. Возможно так же в том районе были и расположения оккупантов», — отмечает телеграм-канал «Мариуполь сейчас».



По данным «СЦКК ДНР», в 00:25 по местному времени (23:25 по Киеву) было выпущено три дальнобойные ракеты с северо-запада в направлении Мариуполя.