Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 декабря

Экономика



Россия заложила в бюджет на 2024 год более 600 млрд рублей на так называемые «новые регионы». Оккупированные территории выживают за счет дотаций РФ, они составляют до 90% доходов. В тоже время деньги выделяют не только из федерального бюджета. Отдельные области РФ также преподносят захваченным украинским территориям щедрые подарки. В этой статье «Новости Донбасса» разбираются, сколько «новые регионы» получат от конкретных российских регионов и как это отражается на самих субъектах РФ.



Общество



На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях 133 469 тысяч абонентов остаются без электричества из-за непогоды.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник запретил въезд на захваченную РФ территорию Луганской области более чем 300 лицам, якобы создающим угрозу интересам и безопасности.



На оккупированной Россией территории Луганской области приступили к поэтапному возвращению мобильного интернета. Работы начинаются с Луганска, дальнейший план по запуску услуги «будет производиться поэтапно по районам». Мобильный интернет «ЛНР» отключила еще в начале февраля. Пасечник признал, что его специально отключили из-за боевых действий.



Боевые действия



Пожар на нефтебазе в Буденновском районе оккупированного Донецка произошел в результате обстрела в пятницу вечером. В этом районе находится железнодорожная станция «Мушкетово», куда регулярно поездами привозят нефтепродукты в цистернах. Топливо доставляется в том числе и для российских войск. Поэтому этот район неоднократно подвергался обстрелам.



В российском Курске прозвучали взрывы. Губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что в небе над Курском ПВО якобы сбило 4 беспилотника.



ВСУ ударили по складу в Мариуполе. Разрушен склад и котельная строительной компании. «Новости Донбасса» установили, что речь идет о российской строительной компании «ЕКС», которая работает в Мариуполе.

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