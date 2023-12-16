Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 декабря

Политика



Владимир Путин планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех незаконно аннексированных украинских регионов в течение 2024-2026 годов, пишет немецкое издание Bild. По данным издания, Россия планирует до конца 2024 года захватить всю Донецкую и Луганскую области и к реке Оскол в Харьковской области.



Bild добавляет, что войска РФ также планируют захватить значительные части Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая Харьков, в 2025 и 2026 годах. Издание опираясь на собственный источник сообщает, что Россия планирует оккупировать значительную часть восточной Украины, расположенную восточнее реки Днепр, в течение следующих 36 месяцев. Аноним отмечает, что Россия планирует удерживать нынешнюю линию фронта на Херсонщине вдоль Днепра.



Общество



В Мариуполе подорвали автомобиль, в котором находился российский военный офицер одного из кавказских подразделений, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, офицер находится в больнице Мариуполя.



На временно оккупированных территориях Запорожской области не хватает 70% медперсонала, сообщает «Центр национального сопротивления». Отмечается, что при этом большинство гражданских больниц оккупационные войска переоборудовали под нужды своей армии.



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили, что в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль пострадали три человека: мужчина, женщина и 20-летняя девушка.



Во временно оккупированном РФ Донецке после «прилета» загорелась цистерна с горюче-смазочными материалами в Буденновском районе города. Вчера в этом же районе уже горела нефтебаза. Напомним, в Буденновском районе Донецка находится железнодорожная станция «Мушкетово», куда регулярно поездами привозят нефтепродукты в цистернах.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранена женщина, повреждены три жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.



Власти Курской области РФ заявили об атаке беспилотников на Дмитриевский и Железногорский районы. По словам губернатора Романа Старовойта, в области есть попадания. Повреждены линия электропередачи, компрессорная станция и 8 зданий.

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