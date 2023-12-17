Оккупанты ударили по Донбассу: один человек погиб, трое ранены

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 16 декабря, атаковали Донецкую область, убив и ранив при этом мирных жителей. Об этом сообщил и.о главы Донецкой областной военный администрации Игорь Мороз утром 17 декабря.

Он отметил, что за 16 декабря россияне убили одного жителя Донбасса — в Ильиновке.

«Еще три человека в области за сутки получили ранения», — сообщил Игорь Мороз.

Ранения получили жители Ильиновки, Курахово и Веселого Гая.

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.