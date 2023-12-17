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За атакой на военный аэродром в Ростовской области стоит ГУР — СМИ

17 декабря 2023, 15:12

За атакой на военный аэродром в Ростовской области стоит ГУР — СМИ

Этой ночью дроны атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. В результате попадания есть повреждения. Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинских спецслужбах.

В целом, по словам собеседника, это была массированная атака БПЛА по военным объектам в трех областях РФ — Ростовской, Липецкой и Волгоградской.

«То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются», — рассказал источник.

В то же время он уточнил, что количество выпущенных БПЛА, о котором сообщают в российском информационном пространстве, близко к правде.

По данным издания, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Тем временем, в сети публикуют, как утверждается, фото последствий атаки БПЛА на аэродром «Морозовск» в Ростовской области. Сообщается, что повреждён один Су-34. Подтверждений достоверности фото пока нет.

 

Напомним, сегодня рано утром на территории трех областей Российской Федерации были зафиксированы атаки беспилотных летающих аппаратов. Военные якобы «сбили» более 30 дронов неизвестного происхождения. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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