Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 декабря

Права человека



Так называемый «суд» в Донецке вынес незаконный приговор морскому пехотинцу ВСУ Андрею Кристофовичу. Пленного украинского военного лишили свободы на 25 лет.



Общество



Будет ли в России вторая волна мобилизации? Этот вопрос волнует не только самих россиян, но и украинцев с оккупированных территорий. После того, как части Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стали так называемыми «новыми регионами», местных жителей могут призвать в путинскую армию. Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что мобилизация не планируется, ведь в РФ якобы достаточно добровольцев, но насколько реальны цифры, озвученные лидером Кремля? Подробности — в материале «Новостей Донбасса».



Во временно оккупированном Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова. В 1948 году советские деятели переименовали Мариуполь в Жданов. На площади Воинов-освободителей в Приморском парке установили ему памятник, а в Городском саду бюст. В 1989 году Мариуполю вернули его историческое название, а в 1990 году, еще до провозглашения независимости Украины — памятники советскому преступнику демонтировали.



Более 82 тысяч абонентов на оккупированной части Донецкой области и более 60 тысяч абонентов в 140 населенных пунктах Луганской области остаются без электроснабжения из-за непогоды.



Российские оккупанты намерены создать «машиностроительный концерн» на базе захваченного и уничтоженного заовда «Азовмаш», сообщил Центр национального сопротивления.



Боевые действия



В России признали гибель пяти сотрудников следственного комитета РФ в результате взрывов в Скадовске на временно оккупированной части Херсона 9 ноября.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате ранены 15 человек, повреждены 22 жилых дома и один восемь объектов гражданской инфраструктуры.

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