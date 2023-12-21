«ДНР»: в результате обстрела захваченного Донецка один человек погиб, трое ранены

Во временно оккупированном Донецке произошел обстрел в трех районах. В результате чего есть погибший, известно о трех пострадавших, среди них есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе «ДНР» в СЦКК.



Отмечается, что в Куйбышевском районе погиб мужчина 1948 года рождения.



В «ведомстве» отметили, что в Петровском районе получили ранения трое человек — девочка 2007 года рождения, женщина 1983 года рождения и мужчина 1985 года рождения.



Кроме того, в Киевском и Куйбышевском районах значительные разрушения: поврежден газопровод, ЛЭП автомобиль, многоквартирный дом и жилые дома.



Напомним, в Донецке 20 декабря произошел инцидент. Местный житель ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата.