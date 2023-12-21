Зеленский приказал уделить внимание защите фронтовых и прифронтовых регионов в канун Рождества

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии Рождества призвал военнослужащих и население уделить максимальное внимание защите фронтовых и прифронтовых регионов. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении 21 декабря.

«Сейчас, в предрождественское время, всем в нашем государстве стоит помнить, что это время - время для сосредоточенности, время для работы, время для того, чтобы иметь возможность расслабиться потом», — сказал он.

Зеленский добавил, что «в Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также других областях, где решается судьба государства воинами и всем народом, необходимо уделить максимальное внимание защите».