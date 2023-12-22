Армия РФ за сутки обстреляла Донетчину: трое людей погибли, много раненых

Российские оккупанты за минувшие сутки, 21 декабря, атаковали населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов трое жителей погибли, еще семь — получили ранения. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«За 21 декабря россияне убили 3 жителей области — в Торецке. Еще 7 человек за сутки получили ранения», — отметил он.



Кроме того, по словам Мороза, удалось установить информацию относительно 3 человек, раненых ранее, — в Авдеевке.



Напомним, оккупанты продолжают обстрелы Авдеевки Донецкой области. В результате атаки пострадала местная жительница.