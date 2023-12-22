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Россияне в Мариуполе готовят провокацию к новогодним праздникам — Андрющенко

22 декабря 2023, 20:54

Россияне в Мариуполе готовят провокацию к новогодним праздникам — Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе россияне готовят провокацию к новогодним праздникам. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

«Проанализировав весь массив информации, которую было извлечено в последнее время из оккупационной администрации Мариуполя до переписки и частных разговоров по командам информационного сопротивления, можем утверждать, следующее:на оккупированных территориях, россияне под руководством ФСБ собирают организовать теракт с большим количеством жертв гражданского населения», — говорится в сообщении.

Мариупольцев воздерживаться от посещения массовых мероприятий на Новый год или российское рождество.

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