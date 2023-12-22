Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 декабря

Общество

Подконтрольные России власти устанавливают в захваченных городах новогодние елки. Только, видимо, праздничных огней на них не будет. Сотни населенных пунктов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей уже несколько недель без электричества. Почему группировки «ЛДНР» не могут оперативно решить проблему, сколько человек остаются без света, как это влияет на жизнь людей? Смотрите в новом выпуске программы «За гранью», где мы рассказываем о событиях в оккупации.







Пожар на территории национального технического университета (ДонНТУ) в центре оккупированного Донецка, где находится военная база, не могут потушить уже вторые сутки.



Украине удалось вернуть 12-летнего ребенка, который находился на временно захваченной территории Украины с первых дней полномасштабного вторжения, а затем оккупанты отправили его в РФ.



На оккупированной территории Херсонской области российские военные убили ребенка, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин. Отмечается, что это произошло 20 декабря. По словам Прокудина, мальчика, который учился в 8 классе, расстреляли на глазах у семьи из-за того, что он якобы что-то не то сфотографировал.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали пятеро пожарных, семь гражданских лиц, поврежден один жилой дом и один объект гражданской инфраструктуры.



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