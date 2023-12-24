Ночная атака дронов: силы ПВО сбили 14 российских целей

Российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Благодаря работе противовоздушной обороны было сбито 14 из 15 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 24 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали 15-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск – РФ», — говорится в сообщении.



В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 14 «шахедов» в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.



Напомним, за прошедшие сутки, 23 декабря, российские оккупанты обстреливали населенные пункты в Донецкой области. В результате атак шесть местных жителей пострадали.