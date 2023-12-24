Украинские зенитчики «приземлили» редкий дрон оккупантов SuperCam

Украинским военнослужащим удалось сбить российских дрон SuperСam. Об этом сообщили в пресс-службе 47-й отдельной механизированной бригады.



«Зенитчики 47 ОМБр приземлили редкий вражеский беспилотник «SuperСam»», — говорится в сообщении.



Отмечается, что раньше такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.



Однако после начала полномасштабной войны такие БПЛА появились и на вооружении России. С их помощью оккупанты ведут воздушную разведку.





Напомним, украинские военнослужащие уничтожили шесть FPV-дронов российских оккупантов на Запорожском направлении.