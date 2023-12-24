На Донетчине энергетики за двое суток вернули свет в 19 населенных пунктов

В Донецкой области в результате обстрелов многие дома остаются без света. Известно, что энергетики вернули электроснабжение в 19 населенных пунктов региона. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



Отмечается, что за 22 и 23 декабря удалось возобновить электроснабжение для 7,4 тысяч семей в 19 населенных пунктах, чьи дома были обесточены из-за обстрелов.



«Наши специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома», — говорится в сообщении.



Напомним, оккупанты в очередной раз обстреляли теплоэлектростанцию в Донецкой области вчера, 23 декабря.