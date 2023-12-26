РФ сбросила на село Невское четыре авиабомбы КАБ-500, есть разрушения — Лысогор

Оккупанты в очередной раз атаковали село Невское Луганской области четырьмя авиационными бомбами КАБ-500. Есть повреждения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Оккупанты открывают огонь по Невскому и расположенным рядом селам практически ежедневно. Недавно они ударили по населенному пункту четырьмя авиационными бомбами КАБ-500», — написал он.



По словам главы региона, в результате атаки разрушен один жилой дом.



Кроме того, Лысогор отметил, что Невское и Белогоровку обстреляли из минометов и артиллерии.



Также россияне два десятка раз штурмовали позиции украинских военных в Белогоровке и в Серебрянском лесу.



Напомним, оккупанты продолжают бить по населенным пунктам Луганской области. В частности, под огонь попало Невское, на территории село произошло 15 взрывов.