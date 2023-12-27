Почти 80 моряков находились на «Новочеркасске» в момент удара по бухте Феодосии — СМИ

Порт Феодосии после удара. Скриншот видео

На борту большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск» Черноморского флота РФ в момент вчерашнего ночного ракетного удара по бухте временно оккупированной Феодосии в Крыму находились почти 80 моряков. Об этом сообщило независимое российское издание Astra.

Боеприпас во время этой атаки попал в носовую часть БДК, утверждают источники издания. Тогда в результате удара произошел мощный взрыв и возник пожар.

На корабле «Новочеркасск» среди членов экипажа в момент атаки находились 77 моряков, указывается в публикации.

«Согласно первичным данным, пострадали как минимум три из них, точное количество пострадавших неизвестно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили БДК «Новочеркасск» ЧФ РФ.