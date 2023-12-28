ВСУ продвинулись к западу от Горловки — ISW

Силы обороны недавно продвинулись к западу от Горловки и 27 декабря продолжили позиционные боестолкновения с российскими войсками. Об этом сообщил Институт изучения войны в сводке от 27 декабря.

Геолоцированные данные за 26 декабря указывают на то, что ВСУ продвинулись к террикону к западу от Горловки. Российское Минобороны 27 декабря заявило, что отражены штурмовые действия Украины возле Нью-Йорка (к западу от Горловки).

27 декабря на линии Купянск — Сватово — Кременная продолжались позиционные бои, и российские войска продвинулись под Кременной.

Российские источники утверждают, что ВС РФ продвинулись к юго-востоку от Ямполовки (к западу от Кременной) и до трех километров в неуказанных частях Серебрянского лесничества. Но ISW не нашли тому визуальных подтверждений. Украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои идут в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки, а также в районе Дибровы и Серебрянского лесничества.

Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Бахмута и 27 декабря продолжили позиционные бои в этом районе. Геолоцированные кадры за 27 декабря показали, что ВС РФ продвинулись ближе к восточной окраине Спорного. По словам российских «военкоров», позиционные бои шли северо-восточнее от Бахмута вдоль железнодорожной линии в направлении Северска и в районе Веселого.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска пытаются развить наступление в направлении Спорного и Белогоровки, а также готовят штурмовые подразделения ВДВ для операций в этом районе.

По некоторым данным, продвижение ВС РФ составило до 500 метров в глубину и ширину в лесной зоне к северу от Богдановки, но ISW не нашли визуальных подтверждений.

По данным и российских, и украинских источников, позиционные бои шли северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, западнее Бахмута в районе Ивановского и в направлении Часов Яра, а также в районе Клищевки и Андреевки (юго-запад Бахмута).

ВС РФ, вероятно, продолжают улучшать контроль над Марьинкой и недавно добились продвижения к юго-западу от Донецка. Геолоцированные кадры подтвердили, что ВС РФ продвинулись восточнее от Новомихайловки.

Видео, на которых российские «военкоры» свободно гуляют по территории Марьинки 27 декабря, указывают на то, что ВС РФ контролируют большую часть, если не всю территорию.

Российские источники сообщали, что ВС РФ продвинулись к юго-западу от Победы, но в ISW не нашли этому подтверждений.

Ранее сообщалось , как подрыв Каховской ГЭС повлиял на контрнаступление ВСУ.