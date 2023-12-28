В Киеве подростки совершали преступления следуя примеру российского сериала — полиция Киева

Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Полиция Киева

Киевские правоохранители разоблачили группу юношей, которые совершали преступления на территории столицы, следуя примеру российского сериала, они напали на 16-летнего парня. Об этом сообщила столичная полиция.



«Двум фигурантам, среди которых несовершеннолетний, объявлено о подозрении в совершении грабежа с применением насилия. За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы», — заявили в полиции.



В начале декабря этого года в полицию Киева обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные избили и ограбили его 16-летнего сына.



«Мы узнали, что группа юношей, среди которых преимущественно несовершеннолетние, планировала совершать преступления на территории столицы. Злоумышленники привлекли к своей деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с ребятами и приглашать на свидание. Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. В дальнейшем компания планировала грабить тех, кто придет на встречу», — рассказали в правоохранительных органах.

Подростки ровнялись на персонажей российского сериала. Фото: Полиция Киева

Отмечается, что молодые люди избили парня, когда тот направлялся на свидание и отобрали мобильный телефон. Гаджет потерпевшего сразу сдали в ломбард, а «вырученные» средства распределили между собой.



Нарушители признались, что на преступные действия их побуждал российский сериал о криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать.



Двум подросткам, 2006 и 2007 годов рождения, следователи сообщили о подозрении, им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.