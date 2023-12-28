Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 декабря

Общество



В РФ умышленно скрывают фактическое количество жертв наводнения в Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС. В частности, в Олешках потери составляют по меньшей мере сотню человек, сообщило новостное агентство Associated Press. Кроме того, по информации агентства, оккупационные власти управляли процессом выдачи свидетельств о смерти, активно вывозили тела, угрожали и мешали местным медицинским работникам и волонтерам оказывать помощь погибшим.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник издал так называемый указ о создании в 2024 году комиссий по первоначальной постановке на воинский учет юношей 2007 года рождения и старших возрастов на оккупированной РФ территории Луганской области.



В РФ рассказали, сколько выдали удостоверений и перерегистрировали автомобилей в оккупации. Так, свыше 502 тысяч — по обмену водительских удостоверений, более 390 тысяч — по регистрации транспортных средств.



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили, что в 2023 году в ходе обстрелов на подконтрольной РФ части Луганской области погибли 72 человека, включая трех детей, 268 человека, из которых 19 детей, получили ранения.



К расстрелу украинских военнопленных в Запорожской области могут быть причастны военнослужащие из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. Она также известна как «Псковская десантная дивизия». Руководитель департамента по противодействию преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что имена погибших украинских военных установили и верифицируют. В Офисе генпрокурора пока не комментируют, где сейчас находятся тела погибших.



В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что трое военных, видео с расстрелом которых недавно появилось в сети, служили в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ. В плен они попали после получения ранений и контузий разной степени тяжести, говорят в Десантно-штурмовых войсках. Также там заявили, что погибшие были эвакуированы с поля боя.



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