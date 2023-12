В результате ракетного удара по Одессе погибло двое мирных граждан

После ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар, оккупанты совершили ракетный удар по жилым домам мирных жителей, убив двух гражданских. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.



«В результате атаки двое одесситов погибли. 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города», — уточнил Кипер.

Odesa right now after fascist Russians launched a massive cruise missile attack all over Ukraine. pic.twitter.com/69kqHCc3SB