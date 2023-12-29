В результате ракетного удара по Одессе погибло двое мирных граждан

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

После ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар, оккупанты совершили ракетный удар по жилым домам мирных жителей, убив двух гражданских. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.



«В результате атаки двое одесситов погибли. 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города», — уточнил Кипер.

Odesa right now after fascist Russians launched a massive cruise missile attack all over Ukraine. pic.twitter.com/69kqHCc3SB — Igor Sushko (@igorsushko) December 29, 2023

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

По словам главы ОВА, двое раненых в тяжелом состоянии. На месте работают все соответствующие службы. В Одесском районе также произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.



Ранее в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.



Кипер добавил, что 10 «шахедов» уничтожили силы ПВО. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.