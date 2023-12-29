Два человека погибли и восемнадцать ранены в результате ракетной атаки на Киев — КГВА

Киев подвергся ракетной атаке. Фото: ГСЧС

В результате ракетной атаки по Киеву в Шевченковском районе под завалами складского помещения оказались три человека. Вскоре стало известно, что спасатели достали тело одного погибшего, продолжается поисково-спасательная операция. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Позже начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о двух погибших и восемнадцати раненых в результате российской атаки на Киев.

По информации Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе поврежден жилой дом, также возник пожар на территории складских помещений и в нежилых зданиях. В частности, пожар возник в недостроенном бизнес-центре. По предварительной информации пострадали 6 человек.

В Подольском районе пожар возник на складе площадью около 3000 м кв. Сообщается, что в результате ракетной атаки ранения получили многие люди, впрочем точное количество пострадавших пока неизвестно.

В Святошинском районе возник пожар в незаселенной многоэтажке. В этом же районе загорелись три автомобиля. Известно об одном раненом человеке, сейчас спасатели потушили огонь.

Также из-за массированного обстрела России поврежден частный дом в Дарницком районе. По предварительной информации пострадавших нет. В ГСЧС сообщают, что на местах работают все необходимые службы.

В Дарницком районе, на территории частного сектора зафиксировано повреждение дома. Без возгорания. Информация о пострадавших выясняется.

Напомним, 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно о «прилетах» в ряде городов Украины. Сообщается о погибших и раненых в результате этих атак.