По центру Белгорода в России нанесен удар, известно о 4 погибших и 7 раненых

Центр российского Белгорода сегодня подвергся обстрелу. Фото: Baza

Центр российского Белгорода сегодня днем подвергся удару. По сообщениям российских СМИ, на данный момент известно уже о 4 погибших и 7 пострадавших.

Отмечается, что сотрудники полиции перекрывают центр города — все машины отправляют в объезд. Вызваны дополнительные кареты скорой помощи.

МЧС Белгородской области обратилось к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и спуститься в укрытия.

Жителей попросили отключить электроэнергию, перекрыть газ и закрыть воду, взять с собой вещи первой необходимости и переместиться в ближайшие укрытия.