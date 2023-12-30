Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 декабря

Общество



В Украине упростили идентификацию пенсионеров-переселенцев. Ее должны проходить ВПЛ так называемой первой волны. То есть, те, кто зарегистрировался до 24 февраля 2022 года. Долгое время эта процедура не проводилась из-за коронавирусного карантина. Но летом 2023 года возобновилась по старой схеме. Недавно процедуру упростили. Теперь ее можно пройти в формате видеоконференцсвязи. Идти в «Ощадбанк» необязательно. Кто может воспользоваться нововведением и как это сделать — смотрите в этом видео.







Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили, что в результате обстрела погиб житель поселка городского типа Троицкое, возник пожар на площади 300 кв. м.



В центре российского Белгорода днем прозвучали взрывы. Позже стало известно, что не менее 21 человека погибли, из них трое - это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших – состояние средней степени тяжести. Минобороны России утверждает, что атака на Белгород была осуществлена ВСУ ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снаряды Vampire чешского производства. При этом ведомство признало, что взрывы в городе стали результатом работы российской противовоздушной обороны.



В Петровском районе оккупированного Донецка под обстрел попал рынок в микрорайоне Тихий, начался пожар. В результате обстрела погибла женщина 1960 года рождения, ранен мужчина 1978 года рождения, сообщает оккупационная администрация города.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов погибли два человека, еще семь получили ранения, кроме того, в Кировском районе Донецка ранены трое сотрудников бригады СМП. Повреждены восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.



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