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Центр оккупированного Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь

Обновлено
31 декабря 2023, 23:50

Центр оккупированного Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь

Наслідки обстрілу в центрі Донецька. Фото: соцмережі Наслідки обстрілу в центрі Донецька. Фото: соцмережі

Центр оккупированного Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители, также кадры звуков взрывов публикуют очевидцы в соцсетях.

Обстрел в городе начался сразу после полуночи по московскому времени, которое установили оккупационные власти (23:00 по Киеву).

Некоторые дончане, с кем поговорили «Новости Донбасса», сначала думали, что это запустили фейерверки.

Местные жители выложили кадры со звуками взрывов. Также очевидцы засняли работу ПВО РФ.

Кроме того, в результате «прилета» начался пожар в центральной части города.

Последствия попаданий зафиксировали на проспекте Ильича и улице Артема.

В Донецке по предварительной информации погиб российский «военкор», есть раненые представители СМИ, сообщает российский «военкор» Андрей Медведев. Позже заявили, что ранения получили «военкоры» пропагандистского агентства Anna News.

Обновлено. На улице Артема в центре города под обстрел попала гостиница Donbass Palace. 

В Донецке три человека погибли и семь ранены, сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

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