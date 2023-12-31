Наслідки обстрілу в центрі Донецька. Фото: соцмережі

Центр оккупированного Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители, также кадры звуков взрывов публикуют очевидцы в соцсетях.



Обстрел в городе начался сразу после полуночи по московскому времени, которое установили оккупационные власти (23:00 по Киеву).



Некоторые дончане, с кем поговорили «Новости Донбасса», сначала думали, что это запустили фейерверки.



Местные жители выложили кадры со звуками взрывов. Также очевидцы засняли работу ПВО РФ.



Кроме того, в результате «прилета» начался пожар в центральной части города.



Последствия попаданий зафиксировали на проспекте Ильича и улице Артема.



В Донецке по предварительной информации погиб российский «военкор», есть раненые представители СМИ, сообщает российский «военкор» Андрей Медведев. Позже заявили, что ранения получили «военкоры» пропагандистского агентства Anna News.

Обновлено. На улице Артема в центре города под обстрел попала гостиница Donbass Palace.

В Донецке три человека погибли и семь ранены, сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.