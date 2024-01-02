Харьков под массированным ракетным ударом россиян: есть погибший, много пострадавших, повреждены жилые дома

Сегодня утром, 2 января, Харьков находится под массированной атакой россиян. По состоянию на сейчас двадцать людей получили ранения, один гражданский погиб, есть повреждения из-за «прилетов» и возгорания. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову. В частности, по центральной части города», — написал он.



По уточненной информации, медики оказывают помощь шестерым пострадавшим.



Также есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары.



Обновление



Синегубов добавил, что около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Вид ракет устанавливается. К этой минуте — более 20 пострадавших. Один человек погиб.



Напомним, войска России нанесли ракетный удар по Харькову 30 декабря.