В Донецкой области за сутки от обстрелов россиян погибли трое гражданских, еще трое — получили ранения

Российские оккупанты за минувшие сутки, 1 января, атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще три — травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 1 января россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Авдеевке, Очеретином и Южном. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, удалось установить информацию по 1 человеку, раненому ранее — в Красногоровке.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1811 человек, еще 4449 людей – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, войска РФ 1 января обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду. В результате обстрела ранения получила женщина.