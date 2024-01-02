Полковник оккупационной «полиции» и опер обокрали дома на Херсонщине

Андрей Горшенев (справа) и Сергей Шамрай. Фото: ASTRA

Начальник отдела оккупационной «полиции» и опер обокрали жилой дом на оккупированной части Херсонской области Украины. Об этом сегодня сообщило российское независимое издание ASTRA.

Отмечается, что полковник и майор вынесли из дома местных жителей 25 золотых украшений и более 23 тысяч долларов США.

По информации издания, полковник МВД Андрей Горшенев (на фото справа) закончил Московский университет имени Витте, работал полицейским в России. После полномасштабного вторжения РФ в Украину был приглашен возглавить отдел оккупационной «полиции» в захваченной Россией части Херсонской области Украины. На настоящий момент Горшенев, по данным ASTRA, числился «врио начальника УКОН ГУ МВД РФ по Херсонской области (а также начальником одного из отделов УКОН). Его коллега — майор Сергей Шамрай (на фото слева) — из Севастополя. На фотографии он ещё до 2014 года в украинской форме.

«25 декабря 2023 года полковник и майор взломали дверь в доме на улице Азовская в селе Геническая Горка. Из дома местных жителей они вынесли наличку — более 23 тысяч долларов и золотые украшения. Их задержали», — выяснила ASTRA.

Ранее сообщалось, что вечером 26 декабря российские войска в течение нескольких часов обстреливали Херсон. В частности, под удар попал железнодорожный вокзал, когда там ожидали отправления почти 140 пассажиров эвакуационного поезда.