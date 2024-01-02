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В Киеве веб-камеры транслировали работу ПВО, которые взломали спецслужбы РФ

02 января 2024, 18:17

В Киеве веб-камеры транслировали работу ПВО, которые взломали спецслужбы РФ

Служба безопасности Украины заблокировала работу нескольких веб-камер в Киеве, которые взломали спецслужбы РФ и наблюдали за работой систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает сообщает СБУ.

«Служба безопасности по «горячим следам» установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки РФ 2 января» — говорится в сообщении.

Одно из устройств находилось на балконе многоэтажного дома и использовалось местным ОСББ за контролем над придомовой территорией.

Но в результате взлома оккупанты получиил удаленное управление над камерой. Спецслужбы РФ изменили угол обзора и присоединили ее к стриминговой платформе в YouTube.

Еще одно устройство было заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители дома использовали его для наблюдения за паркингом. А оккупанты с ее помощью наблюдал за объектами критической инфраструктуры.

В СБУ добавили, что по имеющейся информации, с помощью этих камер РФ собирала данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву.

Напомним, во вторник 2 января, россияне атаковали Киевскую область и Киев ударными дронами. В результате работы ПВО в столице зафиксировано падение обломков и возникли пожары.

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