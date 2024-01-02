Обстрел Украины: количество пострадавших увеличилось до 130, есть погибшие

За 5 суток Россия применила против Украины почти 300 ракет и более 200 БпЛА. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 декабря.

Количество пострадавшых увеличилось ло 130 человек, также известно о 5 погибших в результате атаки РФ на Украину.

Зеленский отметил, что сейчас продолжаются спасательные операции после ударов утром и днем. По его словам, команды спасателей будут работать круглосуточно.

«Всем, кто был ранен, а это 130 человек, оказывается и будет оказываться необходимая помощь: Харьков и область, Киев и область, Запорожье, все города и районы, которые пострадали. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших от этого массированного удара. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Вечная память всем жертвам российской атаки», — сказал президент.