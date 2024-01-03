Оккупанты за сутки обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области: повреждены дома, больница и ЛЭП

Оккупанты совершили 10 артиллерийских атак по гражданскому населению Донецкой области. Фото: полиция

В течение 2 января оккупационная армия РФ совершила 10 артиллерийских атак по гражданскому населению Донецкой области. В результате этого есть пострадавшие и значительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.



Обстрелы продолжались в шести населенных пунктов: в городах Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Часов Яр; в селах Бердичи, Новоселовка Первая.

В полиции уточнили, что из-за обстрелов повреждены два жилых дома, больница, а также линия электропередач.





Напомним, оккупанты атаковали город Горняк Кураховской громады Донецкой области утром, 3 января. В результате обстрела один гражданский получил ранения.



Также россияне ранили двух гражданских в Авдеевке. Разрушены многоквартирный и частный дома, медучреждение. Еще один человек получил травмы в результате удара по Красногоровке.