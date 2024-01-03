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В ОВА рассказали, где в Донецкой области возобновляют газоснабжение

03 января 2024, 15:35

В ОВА рассказали, где в Донецкой области возобновляют газоснабжение

В ОВА рассказали, где в Донецкой области возобновляют газоснабжение

Сегодня, 3 января, стала известно, что доступ к газу получили жители прифронтовых Яровой и Дробышево в деоккупированной Лиманской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Совсем недавно доступ к газу получили жители прифронтовых Яровой и Дробышевого в деоккупированной Лиманской громаде», — написал он.

По информации главы региона, несмотря на постоянные обстрелы, специалисты постоянно выезжают на все поврежденные участки газопроводов, чтобы как можно быстрее возобновить газоснабжение.

Кроме того, по словам Филашкина, сейчас идет ремонт в Рай-Александровке и газопроводах Покровской и Константиновской громад.

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