Украина и Россия провели наибольший обмен за время большой войны

Обмен пленными Фото: Офис омбудсмена

В среду, 3 января, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула более 200 военных и гражданских. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«Наши дома. Из русского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и Азовсталь», — написал Зеленский.



Из российского плена возвращены 230 украинцев и украинок, уточняет координационный штаб. Там отметили, что это самый большой обмен военнопленными за время полномасштабного вторжения.



Среди вернувшихся в Украину представители ВСУ — 130 (среди них ТРО — 14, ВМС — 14), Национальной гвардии — 55, Государственной пограничной службы — 38, один полицейский и шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.



Среди возвращенных — 182 человека, имевших официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста, а также 48 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести и имели статус «поиск личности».



Большинство освобожденных — мужчины (225), пятеро женщин. В рядовой и сержантский состав входят 213 человек, одиннадцать — офицеры.



В Минобороны РФ заявили, что в Россию из плена вернулись 248 российских военнослужащих. Отмечается, что это удалось сделать «в результате сложного переговорного процесса» и «благодаря посредническому участию гуманитарного характера» Объединенных Арабских Эмиратов.



Посредничество ОАЭ отметила и украинская сторона.

Предыдущий обмен пленными состоялся еще 7 августа 2023 года.