Украинские военные на Марьинском направлении отбили очередную атаку российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Марьинском направлении наши воины отразили очередную атаку российских оккупантов», — говорится в сообщении.

Ситуация на Марьинском направлении: Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации 11 раз тщетно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка, Екатериновка.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции, 26 декабря 2023 года сообщил, что украинские военные еще находятся на окраине города Марьинка в Донецкой области, но населенный пункт уничтожен.