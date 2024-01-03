Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 января

Политика



После массированных обстрелов ООН призвала Украину и Россию к шагам по деэскалации войныПо словам Верховного комиссара ООН по правам человека Волкера Тюрка, происходит тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты в Украине и России.



Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание из-за российских обстрелов.



Права человека



В среду, 3 января, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией - из российского плена возвращены 230 украинцев и украинок, сообищили в координационном штабе. В Минобороны РФ заявили, что в Россию из плена вернулись 248 российских военнослужащих. Отмечается, что это удалось сделать «в результате сложного переговорного процесса» и «благодаря посредническому участию гуманитарного характера» Объединенных Арабских Эмиратов.



Общество



На оккупированных территориях Донецкой области ищут альтернативные источники теплоснабжения. Отмечается, что при ликвидации угледобывающих предприятий, часть населенных пунктов остаются без привычного источника топлива, а применение привозного угля сопряжено с высокими затратами.



Бывший начальник незаконной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Денис Куликовский (прозвище «Палыч») приговорен к 15 годам заключения. Суд признал Куликовского виновным по ч. 1 статьи 258 (Террористический акт), ч.1 статьи 28 (Совершение преступления группой лиц), ч. 1 статьи 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного Кодекса Украины.



По статье 149 УКУ (Торговля людьми) суд оправдал его из-за отсутствия достаточного количества доказательств.



Также суд удовлетворил два гражданских иска и постановил взыскать с Куликовского 440 тысяч гривен и 95 тысяч гривен в пользу пострадавших.



Боевые действия



В российском поселке Петропавловка Воронежской области в результате «аварийного схода боеприпаса» 2 января пострадали четверо людей, также имеются разрушения. Отмечается, что из-за этого инцидента девять домов полностью разрушены, местные власти пообещали восстановить имущества.



В Железногорском районе Курской области РФ во время «воздушной атаки» была повреждена электроподстанция, отключения света произошли в нескольких населенных пунктах. В Железногорске из-за перепадов напряжения произошел порыв теплотрассы.



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