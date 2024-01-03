Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 января

03 января 2024, 23:01

Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 января

Политика

После массированных обстрелов ООН призвала Украину и Россию к шагам по деэскалации войныПо словам Верховного комиссара ООН по правам человека Волкера Тюрка, происходит тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты в Украине и России.

Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание из-за российских обстрелов.

Права человека

В среду, 3 января, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией - из российского плена возвращены 230 украинцев и украинок, сообищили в координационном штабе. В Минобороны РФ заявили, что в Россию из плена вернулись 248 российских военнослужащих. Отмечается, что это удалось сделать «в результате сложного переговорного процесса» и «благодаря посредническому участию гуманитарного характера» Объединенных Арабских Эмиратов.

Общество

На оккупированных территориях Донецкой области ищут альтернативные источники теплоснабжения. Отмечается, что при ликвидации угледобывающих предприятий, часть населенных пунктов остаются без привычного источника топлива, а применение привозного угля сопряжено с высокими затратами.

Бывший начальник незаконной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Денис Куликовский (прозвище «Палыч») приговорен к 15 годам заключения. Суд признал Куликовского виновным по ч. 1 статьи 258 (Террористический акт), ч.1 статьи 28 (Совершение преступления группой лиц), ч. 1 статьи 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного Кодекса Украины.

По статье 149 УКУ (Торговля людьми) суд оправдал его из-за отсутствия достаточного количества доказательств.

Также суд удовлетворил два гражданских иска и постановил взыскать с Куликовского 440 тысяч гривен и 95 тысяч гривен в пользу пострадавших.

Боевые действия

В российском поселке Петропавловка Воронежской области в результате «аварийного схода боеприпаса» 2 января пострадали четверо людей, также имеются разрушения. Отмечается, что из-за этого инцидента девять домов полностью разрушены, местные власти пообещали восстановить имущества.

В Железногорском районе Курской области РФ во время «воздушной атаки» была повреждена электроподстанция, отключения света произошли в нескольких населенных пунктах. В Железногорске из-за перепадов напряжения произошел порыв теплотрассы.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 января
20:25
«ДНР» задумалась, чем отапливать поселки после закрытия шахт
14:45
На Херсонщине из-за российского обстрела погибла пожилая женщина — ОВА
14:16
Захватчики ищут фейковых наблюдателей на «выборы президента» — ЦНС
12:58
В Луганской области захватчики собираются превратить колонию в пыточную — ОВА
12:30
В оккупированном Мариуполе «скорые» отказываются приезжать на вызов — горсовет
12:20
Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения
11:40
Оккупанты пытаются наступать на Часов Яр — Сырский
10:58
Подпольщики обнаружили в Севастополе радиолокационную станцию оккупантов
10:34
Село под Запорожьем подверглось российскому обстрелу, двое погибших
09:30
Войска РФ покинули некоторые позиции в районе Вербового — Генштаб ВСУ
08:00
Взрывы в Севастополе: жители видели вспышку в районе аэродрома Бельбек
01:03
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 января
21:05
В оккупировнном Должанске на Луганщине света нет с начала декабря
17:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:44
Полковник оккупационной «полиции» и опер обокрали дом на Херсонщине
13:50
На Орехов Запорожской области оккупанты сбросили авиабомбы: разрушен целый подъезд, ранена женщина
10:17
В Мариуполе захватчики используют тактику «живого щита»
09:35
В Воздушных силах допускают запуск «Калибров» с Черного моря
16:28
Увеличили количество блокпостов и усилили патрулирование: в Донецке захватчики ищут людей с украинскими паспортами
все новости
23:02
Франция назвала обстрел Белгорода правом Украины на самооборону
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 января
22:25
Обстрел Торецка: мужчина получил ранения, когда шел в укрытие
21:47
Украинские военные на Марьинском направлении отбили очередную атаку российских оккупантов
21:05
В Донецкой области начнет работу проект «Укрпочта-Лекарства»
20:25
«ДНР» задумалась, чем отапливать поселки после закрытия шахт
19:55
Янукович остался без пресс-секретаря
19:24
В связи с масштабними обстрелами Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание
18:52
В Одесской области полиция предотвратила заказное убийство
18:17
Украина и Россия провели наибольший обмен пленными за время большой войны
17:40
В Раде внесен законопроект о мобилизации с изминениями
17:16
В Киеве задержали бывшего украинского чиновника, работавшего на ФСБ РФ
17:14
В Киеве погибли 30 человек из-за воздушной атаки РФ, спасательные работы завершены
16:40
«Телемарафон» критикуют за радужную картину войны — NYT
15:49
В Черкассах начнут собирать пикапы Isuzu для ВСУ
15:35
В ОВА рассказали, где в Донецкой области возобновляют газоснабжение
15:11
В Донецкой области стартовала эвакуация местных жителей: детали
14:45
На Херсонщине из-за российского обстрела погибла пожилая женщина — ОВА
14:18
Войска РФ ударили ракетами по Авдеевке: есть жертвы
14:16
Захватчики ищут фейковых наблюдателей на «выборы президента» — ЦНС
все новости
ВИДЕО
Обмен пленными Фото: Офис омбудсмена Украина и Россия провели наибольший обмен пленными за время большой войны
03 января, 18:17
Денис Куликовский. Фото: Новости Донбасса Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения
03 января, 12:20
Работа ПВО в Белгороде. Кадр из видео В Белгороде раздались мощные взрывы
02 января, 22:27
Фото: Восточный Вариант В оккупировнном Должанске на Луганщине света нет с начала декабря
02 января, 21:05
HIMARS поразил новый комплекс РФ «Ястреб-АВ» Фото: Оперативный ВСУ ВСУ при помощи HIMARS поразили новый комплекс РФ «Ястреб-АВ»
02 января, 19:36
Оливье для ВСУ Фото: Новости Донбасса Новый год в окопах: волонтери привезли на передовую для ВСУ 11 тонн оливье
02 января, 17:24

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама