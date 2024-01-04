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Залужный выступил против мобилизации людей, имеющих судимости

04 января 2024, 21:17

Залужный выступил против мобилизации людей, имеющих судимости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил против того, чтобы мобилизировали людей, имеющих судимости, или заключенных.

Об этом сообщает NV, ссылаясь на сведения источника.

«Он (Залужный — ред.) выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так», — сказал собеседник. 

По их данным, Залужный также сказал, что ему нужны люди, поскольку «россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тысяч».

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите воюйте, если не обеспечите... На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей», — процитировал источник.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект о мобилизации.

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