Российские захватчики планируют оснащать крылатые ракеты X-32 кассетным боеприпасом — ЦНС

Российские захватчики планируют оснащать крылатые ракеты кассетным боеприпасом.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Центр национального сопротивления получил доказательства намерений оккупантов оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами», — говорится в сообщении.
ЦНС получили документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты производят ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.
Из них известно, что Министерство нападения России в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.