В «Киевстаре» отрицают утечку данных абонентов после интервью представителя СБУ. Об этом сообщает спикер мобильного оператора Ирина Леличенко.



«Киевстар» не подтверждает информацию о якобы многомесячном доступе хакеров «внутри» компании к личным данным абонентов, и их утечку», — говорится в сообщении.



В компании добавили, что официальное расследование кибератаки на сеть Киевстар, которая произошла 12 декабря 2023 года, продолжается поэтому рассматриваются разные версии, однако до официального завершения расследования ни одна из них не может считаться окончательной.



Вся информация о ходе расследования кибератаки находится на официальном сайте Службы Безопасности Украины, которая непосредственно задействована в этом процессе. Никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено.



Также в компании отметили, что сейчас сеть «Киевстара» работает в обычном режиме и предоставляет абонентам все основные базовые услуги. 99% телеком оборудования сети на подконтрольной Украине территории в рабочем состоянии. Киевстар уже применил дополнительные меры по киберзащите.



Напомним, начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что хакеры РФ проникли в систему оператора мобильной связи «Киевстар» по крайней мере в мае прошлого года и могли похитить данные абонентов до масштабной атаки 12 декабря.