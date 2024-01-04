Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 января

Боевые действия



В Белгородской области нанесен удар по военной базе с горючим одного из подразделений 1-й Танковой Армии, расположенный на территории бывшего с/х предприятия. Вследствие удара, полностью выгорело несколько единиц автомобильной техники. 8 военнослужащих, которые находились на складе ГСМ, получили ожоговые ранения различной степени тяжести. Один из них позднее скончался вследствие полученных травм в Шебекинской больнице.



Вблизи Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.



Россия планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана, сообщило американское издание The Wall Street Journal. Источники издания также допускают, что Тегеран может поставить ракеты России уже этой весной. В то же время чиновники не считают, что соглашение было завершено.



В результате обстрела Донецка погибла женщина 1954 года рождения, также ранены двое мужчин — 1968 и 1971 годов рождения, заявил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.



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