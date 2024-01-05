Атака РФ на Украину: в Воздушных силах сообщили, сколько ПВО ночью сбила дронов

Сегодня, 5 января, российская армия в очередной раз обстреляла Украину ударными дронами-камикадзе. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 21 из 29 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 5 января 2023 году враг атаковал ударными БпЛА типа «Shahed». Атака продолжалась двумя волнами из района Примосько-Ахтарск — РФ и мыс Чауда – Крым», — говорится в сообщении.



Отмечается, что противовоздушной обороной сбиты 21 из 29 ударных БПЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей.



Часть беспилотников россияне направили по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей.



Напомним, за 4 января армия России выпустила 637 снарядов по деоккупированным населенным пунктам Херсонской области