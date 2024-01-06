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«Милиционер все слил». Асеев рассказал подробности ареста в Киеве эксначальника донецкой застенки «Изоляция»

06 января 2024, 11:41

«Милиционер все слил». Асеев рассказал подробности ареста в Киеве эксначальника донецкой застенки «Изоляция»

Денис Куликовский 3 января был приговорен к 15 годам заключения. Фото: Новости Донбасса Денис Куликовский 3 января был приговорен к 15 годам заключения. Фото: Новости Донбасса

Журналист Станислав Асеев рассказал подробности ареста бывшего начальника незаконной пыточной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Дениса Куликовского, известного также по прозвищу «Палыч», в ноябре 2021 года в Киеве.

В своем посте в Facebook Асеев отметил, что у полиции в 2019 уже была информация о пересечении российско-украинской границы Куликовским 23 апреля 2019 года в пункте пропуска Миловое в Луганской области.

«Я связался с Христом Грозевым и попросил его помочь подтвердить или опровергнуть эту информацию по своим источникам», — написал бывший узник «Изоляции».

Руководитель издания Bellingcat подтвердил это и познакомил журналиста с украинским военным, полковником СБУ, бывшим начальником 5-го управления Департамента контрразведки СБУ Романом Червинским, который вместе со своими людьми и разрабатывали «Палыча» первые месяцы его пребывания в Украине.

«На нашей первой встрече Рома показал мне несколько оперативных видео, на которых "Палыч" находится уже на квартире в Киеве и выполняет определенные звонки "на ту сторону", чтобы Червинский с его людьми могли дотянуться до руководства Палыча - так называемого Ленина (Евдокимов Василий) и выше», — объяснил Асеев.

По словам Станислав Асеева, 8 ноября, когда обсуждались финальные варианты задержания Куликовского, позвонил информатор и сказал, что все упраздняется и передает «Палыча» СБУ.

«После чего Рома буквально сказал мне следующее: "Милиционер все слил"», — написал журналист. Уже утром, 9 ноября 2021 года, «Палыча» арестовали.

Напомним, 3 января 2024 года, бывший начальник незаконной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Денис Куликовский (прозвище «Палыч») приговорен к 15 годам заключения. 

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