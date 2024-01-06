ВСУ нанесли ракетный удар из установки HIMARS — «глава» Кадиевки Жевлаков

Глава оккупационной администрации Кадиевки (Стаханова) Сергей Жевлаков прокомментировал удары по городу. По его словам, ночью ВСУ нанесли ракетный удар из установки HIMARS.



«Было выпущено две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы "Донбасс". К счастью, никто не пострадал», — утверждает он.



Вместе с тем Жевлаков не показал каких-либо фотографий последствий обстрела. Обычно так бывает, когда удар был нанесен по военным целям.



Напомним, о двух «прилетах» по Кадиевке минувшей ночью сообщили местные жители. Ранее, в мае уже был прилет в гостиницу «Донбасс» в Кадиевке.



Также напомним, что 26 августа 2022 года, в подконтрольной «ЛНР» Кадиевке обстрелом было разрушено то же здание гостиницы «Донбасс».