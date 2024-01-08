В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погиб один человек, еще один — получил ранения

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 7 января, атаковали населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб, еще один травмирован. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 7 января россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Авдеевке. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения», — написал он.



Кроме того, по информации Филашкина, удалось установить информацию по 1 человеку, раненному в Авдеевке ранее.



Напомним, 7 января российские войска совершили массированный обстрел по гражданской инфраструктуре Купянского и Чугуевского районов Харьковской области