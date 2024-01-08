В битве за Авдеевку РФ потеряла в 14 раз больше техники, чем Украина. В Крынках — в пять раз

Вооруженные сили России в битве за Авдеевку потеряли в 14 раз больше техники, чем ВСУ. Такие данные а своем аккаунте в соцсети X приводит бывший волонтер аналитического проекта Oryx под ником Naalsio.



Так, согласно его подсчетам, по состоянию на 5 января 2024 года РФ потеряла под Авдеевкой 441 единицу военной техники. В то время как Украина только 33 единицы.



Naalsio ведет подсчеты с начала российского наступления под Авдеевой в октябре 2023 года, собирая и верифицируя опубликованные в соцсетях фото и видео потерянной сторонами техники.



По такому же принципу блогер подсчитал потери сторон в битве за Крынки в Херсонской области. Местность в районе этого населенного пункта стала плацдармом для ВСУ на левом берегу Днепра.



Здесь российская сторона потеряла почти в пять раз больше техники, чем украинская. Согласно подсчетом на 5 января у ВС РФ 152 единицы потерянной техники, а у ВСУ — 31.



Стоит отметить, что Naalsio относит к потерям в боях за Крынки украинскую технику на правом берегу Днепра. Например, артиллерийские орудия, которые прикрывают украинских бойцов на другом берегу.