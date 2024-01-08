В попытке «заморозить» Украину РФ стала жертвой морозов

Россия хотела заморозить Украину, а в результате сама стала жертвой холода. Об сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

«Российская энергетическая инфраструктура вышла из строя сама — даже без массированных ракетных атак, которыми РФ пытается вывести из строя украинскую энергетику», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, Кремль продолжает тратить огромное количество средств на войну против Украины.

В Центре добавляют, что страдают от выведения из строя систем отопления что в том числе Москва и Санкт-Петербург, . Это происходит при сильных морозах.

Одна из причин таких проблем с системами отопления - нехватка специалистов, которых отправили на войну, и отсутствие технологий из-за санкций.