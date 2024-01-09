Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 января

Права человека



Сотрудники «ФСБ по ЛНР» задержали двух жителей оккупированной Луганской области по обвинению в «шпионаже» в пользу украинской стороны. Якобы они собирали и передавали сведения о местах дислокации личного состава и военной техники силовых структур «ЛНР».



Боевые действия



За прошедшие сутки россияне значительно снизили количество атак и артиллерийских обстрелов в Авдеевке, сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.



После почти двух лет полномасштабной войны РФ против Украины у обеих сторон заканчиваются боеприпасы. Однако у Кремля есть преимущество, которого нет у Киева без западной помощи — способность к перевооружению, сообщило издание Sky News.



На войне в Украине погиб российский полковник Арман Оспанов, который возглавлял бронетанковую службу ВДВ. 51-летний Оспанов 6 января подорвался на мине.



Сербский боевик Деян Берич жалуется, что прикрепленные к 119 полку 106 Тульской дивизии наемники ПСО «Волк» испытывают негативное отношение к себе со стороны россиян. В частности, он отмечает, что руководство полка ведет себя, «как не русские». Их также заставляют штурмовать позиции украинских военных, давая лишь два или три рожка боекомплекта.



При выполнении боевых задач самолетом ВКС России над городом Рубежное «произошел внештатный сход» авиационного боеприпаса «ФАБ-250». По словам главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечниа, жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей.



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