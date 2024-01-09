ВСУ не фиксируют подготовки наступления РФ к наступлению на Харьков — Фитьо

В Вооруженных силах Украины не фиксируют подготовки наступления РФ к наступлению на Харьков.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

«Сейчас таких причин нет, поэтому Харьков может выдохнуть. Но оккупант сильный, имеет много ресурсов, враг быстро учится на поле боя и не учитывает человеческие потери. Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор», — говорит Фитьо.

Фитьо аргументировал, что любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине.