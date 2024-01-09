Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 января

Общество



На временно оккупированных Россией территориях Украины захватчики заставляют детей писать письма российским военным в обмен на подарки, сообщает Центр национального сопротивления.



Проведение в итальянском городе Модена пропагандистской выставки об оккупированном российскими захватчиками Мариуполе было отменено. Такое решение приняла мэрия после обращения украинской стороны.



Во временно оккупированном Рубежном Луганской области наконец обезвредили российскую авиабомбу, которая упала 8 января. Это произошло 9 января. На период инженерно-саперных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы. Жители уже возвращаются в свои дома.



Боевые действия

В оккупированной Горловке в ходе обстрела погиб мужчина, ранена женщина.



В результате падения двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно энергетический комплекса в городе Орле возник пожар локализован, а также пострадали три человека. У них осколочные ранения.



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