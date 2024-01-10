В Киеве реальный тюремный срок получила переселенка из Луганской области за коллаборационизм

В Киеве осудили и приговорили к 5 годам тюрьмы организатора псевдореферендума на оккупированной части Луганской области. Женщина намеревалась получить в Киеве соцвыплаты как переселенка.



По информации СБУ, подозреваемую задержали весной 2023 года во время поездки в Киев.



В сообщении отмечается, что жительница Старобельска после захвата города поддержала российских захватчиков и пошла с ними на сотрудничество, за это женщину вместе с матерью назначили в состав местного оккупационного избиркома.



«Там она входила в состав так называемых мобильных групп, составлявших списки потенциальных "избирателей" и контролировавших их прибытие на "голосование" для создания видимости избирательного процесса», — сообщают в СБУ.



Также злоумышленница фальсифицировала итоги фейкового плебисцита и заверяла своей подписью незаконные протоколы псевдореферендума, получая за это от оккупантов денежное вознаграждение в российских рублях.



На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).



«Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей 5,5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.



Расследование проводили сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.