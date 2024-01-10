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Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 января

10 января 2024, 23:13

Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 января

Общество

В группировке «ДНР» надеются, что войскам России удастся захватить Шевченковское месторождение лития в Донецкой области. Как рассказал «вице-премьер ДНР» Владимир Ежиков, у российской уранодобывающей компании «Атомредметзолото» есть интерес к разработке этого месторождения. При этом он добавил, что «когда данное событие случится, тяжело прогнозировать, так как сейчас месторождение находится в „серой зоне“, и возможности вести там сегодня разработку из-за боевых действий нет».

В оккупированном Мариуполе из-за непогоды не работает 11 подстанций, почти 40 многоквартирных домов без тепла. И это только официальные данные, которые привел «мэр» оккупированного города Олег Моргун. Реальная цифра намного выше. Это можно понять из постоянных сообщений мариупольцев в местных пабликах. С начала отопительного сезона ежедневно горожане сообщают об отсутствии тепла или электроэнергии.

Боевые действия

В результате обстрела Горловки вечером 10 января погиб местный житель, в Донецке ранена женщина.

В РФ подтвердили гибель российского военнослужащего, полковника Вадима Исмагилова, который скончался в результате удара ВСУ по командному пункту соединения российских оккупационных войск во временно оккупированном Севастополе.

Российская армия активно атакует в Луганской области, уничтожая населенные пункты. Село Невское страдает от постоянных ударов, россияне продолжают уничтожать дома, некоторые уже не подлежат восстановлению.

У Белого Дома есть доказательства того, что российская армия на прошлой неделе наносила удары по Украине баллистическими ракетами северокорейского производства. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Россия по Украине била северокорейскими баллистическими ракетами 30 декабря. Позже, 2 января, Россия применила около десяти ракет из КНДР по Запорожью, Киеву, Харькову и другим городам.

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