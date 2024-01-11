Над территорией РФ сбили четыре беспилотника

Сегодня над территорией Российской Федерации противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника. Информация о разрушениях не поступала. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.



«Сегодня ночью и около 04:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей.



Напомним, около 14.30 мск (13.30 по Киеву) была проведена атака с помощью БпЛА самолетного типа в Воронежской области.